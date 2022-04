Offerte Primavera: Ezviz BC2 Telecamera Esterna in Super sconto

Alta risoluzione 4MP/2K+】Visione in 4MP, alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, la telecamera motorizzata C8W può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

【Rilevamento di persone e digital tracking】La tecnologia di rilevamento persone consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente le figure umane. Con la funzione di digital tracking, Il campo visivo della telecamera può essere ingrandito fino a 8 volte, per tenere traccia di un oggetto in movimento e poter facilmente seguire che cosa sta succedendo durante la visualizzazione dal vivo.