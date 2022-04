Offerte Primavera: Apple Watch Series 7 a un SUPER PREZZO 339€

iRig Midi 2, interfaccia MIDI per iPhone, iPad e Mac a 58€

iRig Midi 2 è un’interfaccia MIDI portatile con motion controller per iPhone, iPod, iPad, Mac e PC. E oggi, grazie alle Offerte di Primavera Amazon, è scontato del 40%. Costa solo 58€ invece di 97,59€.Acquista iRig Midi 2 a 58€ invece di 97,59€Perfetta per chitarristi e pianisti, per comporre e divertirsi con Garageband e con le