Scopri gli sconti sui prodotti della linea Trust Gaming: tastiere, mouse, cuffie, scrivanie per gamer e non.

In quanto ad affidabilità, su Trust non ci sono dubbi. Il brand olandese è presente sul mercato ormai da tanto tempo e nel corso degli anni ha lanciato sul mercato (anche) prodotti per i gamer. Il loro punto forte è senza dubbio il rapporto qualità prezzo, che diventa ancora più vantaggioso quando è possibile approfittare di sconti e offerte.

In occasione dei saldi di primavera su Amazon, sono diverse le periferiche Trust Gaming in offerta. Meglio approfittarne!

Mouse GXT 161

Mouse da Gioco Wireless con batteria ricaricabile integrata e illuminazione RBG personalizzabile. Sensore ottico 3.000 DPI, ad alta precisione.

Acquista il Mouse GXT 161 di Trust a 24,99 euro 39,99 euro

Auricolari con microfono GXT 408 Cobra

Cuffie da gaming in-ear con Jack 3,5 mm e cavo adattatore per PC. Gli auricolari sono multipiattaforme e possono essere utilizzati con computer dekstop, laptop, smartphone, tablet e controller per console.

Acquista gli auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra a 20,89 euro 29,99 euro

Tastiera meccanica GXT 1863 Thaz

La tastiera è in formato integrale, con layout QWERTY e tastierino numerico. Gli switch Outemu RED sono velocissimi, con un punto di attuazione di soli 2 mm. Inoltre, grazie alla tecnologia N-key rollover anti-ghosting, ogni pressione dei tasti viene registrata. Infine, attiva la modalità gaming per disattivare il tasto Windows. In questo modo avrai la certezza che il gioco non si interrompa.

Acquista la tastiera meccanica GXT 1863 Thaz di Trust a 37,49 euro 49,99 euro

Tastiera GXT 833 Thado (compatta)

La tastiera Trust GXT 833 Thado è campionessa di compattezza! La sigla TKL significa che è priva del tastierino numerico, così hai più spazio per il mouse. Ha una solida piastra posteriore in metallo, ed è dunque più stabile. La GXT 833 è retroilluminata: scegli l’effetto che preferisci.

Acquista Trust Gaming Tastiera GXT 833 Thado a 19,89 euro 24,99 euro

Microfono streaming USB GXT 241 Velica

Giochi, podcast, voiceover, streaming: con il microfono Velica puoi registrare audio cristallini per il tuo pubblico o i tuoi compagni. L’alloggiamento in metallo offre resistenza ed eleganza, per registrare per anni e anni. Il treppiede e il filtro pop migliorano le registrazioni aggiungendo stabilità e chiarezza vocale.

Acquista il microfono streaming USB GXT 241 Velica di Trust a 49,99 euro 59,99 euro

Scrivania XL GXT 1175 Imperius

Con una superficie di 140 x 66cm, è la postazione ottimale per il gaming o lo streaming; due monitor e una console di gioco ci stanno comodamente. L’intera superficie della scrivania Imperius è costituita da un grande tappetino per mouse; così avrai moltissimo spazio per giocare o per lavorare.

Acquista la scrivania da gaming XL GXT 1175 Imperius di Turst a 179,99 euro 239,99 euro

Cuffie GXT 1323 Altus

Cuffie da gaming Over Ear con microfono flessibile e pulsanti controllo del volume. Le GXT 1323 Altus sono compatibili con PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ma le puoi usare anche con dispositivi non da gaming (laptop, computer desktop, smartphone e così via).

Acquista le cuffie da gaming over ear GXT 1323 Altus di Trust a 32,99 euro