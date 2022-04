È il momento di rendere la casa più smart: ecco tutti gli sconti sui dispositivi Netatmo, termostati inclusi!

Quale migliore occasione dei saldi di primavera su Amazon per l’acquisto di gadget per rendere la propria casa più smart? In questo articolo ti indichiamo gli sconti sui termostati a marchio Netatmo, brand leader in questo preciso settore.

In chiusura troverai anche altri articoli dell’azienda francese, ma per usi diversi, come telecamere Wi-Fi per l’esterno e sensori intelligenti per porte e finestre.

Insomma, queste offerte di primavera sono (anche) all’insegna di Netatmo.

Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti – Kit di base

© Netatmo

Riscalda la tua abitazione dove, come e quando occorre, e risparmia energia grazie alle modalità Assente e Antigelo e alla funzione Rilevamento Finestra Aperta. Consulta la cronologia dei dati per monitorare e ottimizzare i tuoi consumi, stanza per stanza.

Comanda a distanza da smartphone, tablet o computer, regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. La funzione Auto-Adapt integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per offrire la temperatura desiderata.

Acquista Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti (Kit di base) a 144,99 euro 199,99 euro

Termostato Wi-fi Intelligente per caldaia individuale

© Netatmo

Risparmia con un programma di riscaldamento domestico basato sui tuoi bisogni; se vai in vacanza, puoi programmare le modalità Assente e Antigelo. Controllo a distanza e con la voce: comanda a distanza il tuo Termostato Intelligente da smartphone, tablet o computer; regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google.

Il Termostato Intelligente Netatmo è compatibile con la maggior parte dei modelli di caldaia (elettricità, gas, kerosene, legna, pompa di calore).

Acquista Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wi-fi Intelligente per caldaia individuale a 123,99 euro 179,99 euro

Valvola Termostatica Wi-fi Intelligente

© Netatmo

Le Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive funzionano solo con il Termostato Intelligente Netatmo o con lo Starter Pack – Valvole Termostatiche Intelligenti. Controllo a distanza e con la voce : comanda a distanza il tuo Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive da smartphone, tablet o computer regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Amazon Alexa, Apple HomeKit e Assistente Google.

Le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo sono compatibili con il 90% dei termosifoni ad acqua calda, grazie agli adattatori in dotazione. La funzione Auto-Adapt integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per garantire la temperatura desiderata.

Acquista Netatmo Valvola Termostatica Wi-fi Intelligente a 59,99 euro 89,99 euro

Altri accessori smart Netatmo

Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless

© Netatmo

Acquista Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless a 131,99 euro 189,99 euro

Telecamera Wi-fi Interna Intelligente con sensore di movimento e visione notturna

© Netatmo

Acquista Netatmo Telecamera Wi-fi Interna Intelligente a 125,99 euro 199,99 euro

Campanello Intelligente con videocamera

© Netatmo

Acquista Netatmo Campanello Intelligente con videocamera a 224,99 euro 299,99 euro

Telecamera Wi-Fi per esterni con luce integrata e sensore di movimento

© Netatmo

Acquista Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna a 199,99 euro 299,99 euro

Sensori Intelligenti per Porte e Finestre

© Netatmo

Acquista Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre a 77,50 euro 99,99 euro

Sirena Interna Intelligente

© Netatmo