Musica per le tue orecchie! Scopri gli sconti sugli auricolari wireless in occasione dei saldi di primavera su Amazon.

È il momento di camminare un po’ all’aria aperta, di fare lunghe passeggiate, di godersi le soleggiate giornate di sole che ci regaleranno la primavera prima e l’estate poi. Nel fare ciò, potrebbero essere utili degli auricolari wireless, per ascoltare un po’ di musica o effettuare/ricevere chiamate senza avere l’ingombro di fili penzolanti.

Scopri di seguito gli auricolari wireless/Bluetooth che puoi acquistare a prezzo scontato approfittando dei saldi di primavera di Amazon.

SoundPEATS TrueAir2 Cuffie Bluetooth 5.2

© SoundPEATS

Processore Qualcomm 3040, connettività Bluetooth 5.2, suono realistico, 5 ore di autonomia (più altre 4 utilizzando il case di ricarica), cancellazione del rumore, TrueWireless Mirroring, dimensioni compatte e peso super contenuto.

Acquista gli auricolari wireless SoundPEATS TrueAir 2 a 34,49 euro 65,99 euro

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

© Xiaomi

Sicure e confortevoli | Durata della batteria fino a 18 ore | Connessione semplificata al dispositivo | Bluetooth 5.2 | Qualità del suono superiore | Tecnologia IP54 e resistenza all’acqua e alla polvere.

Acquista Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auricolari Bluetooth 5.2 a 23,99 euro 29,99 euro

OPPO Enco Air W32

© Oppo

Con un design ultraleggero che si adatta perfettamente alla forma del tuo orecchio, noterai a malapena i tuoi auricolari e non dovrai preoccuparti di perderli mentre sei in movimento. Una vera fonte di energia per gli amanti della musica. Con OPPO Enco Air puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video.

Acquista OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless a 49,99 euro 99,99 euro

Redmi Buds 3

© Xiaomi

Auricolari Bluetooth 5.2, fino a 20 ore di batteria, resistenti all’acqua, cancellazione del rumore, design leggero.

Acquista Redmi Buds 3 a 39,99 euro 49,99 euro

Huawei FreeBuds 4i

© Huawei

Auricolari True Wireless Bluetooth Cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Ceramic White.

Acquista HUAWEI FreeBuds 4i a 59,99 euro 89 euro

JBL UA True Wireless Flash X

© JBL / Under Armour

Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero.

Acquista JBL UA True Wireless Flash X a 99,99 euro 125,94 euro

Sony WF-C500W

© Sony

Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Bianco).

Acquista Sony WF-C500W a 56,99 euro 99,99 euro

Sony WF-1000XM3

© Sony

Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore.

Acquista Sony WF-1000XM3 a 99,99 euro 250 euro

JBL TUNE 225TWS

© JBL

Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 25h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Blu.

Acquista JBL TUNE 225TWS a 54,99 euro 109 euro

JBL LIVE 300 TWS

© JBL

Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth – Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa integrata e Assistente Google – Fino a 20h di Autonomia, Nero.

Acquista JBL LIVE 300 TWS a 84,99 euro 149 euro

JBL LIVE PRO+ TWS

© JBL

Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Triplo Microfono Integrato e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX4, fino a 28h di Autonomia, Pink.

Acquista JBL LIVE PRO+ TWS a 99,99 euro 179 euro

Sennheiser IE 300

© Sennheiser

Auricolari in-ear per audiofili: isolamento del suono e trasduttori XWB per un suono bilanciato, cavo rimovibile e ganci auricolari flessibili; 2 anni di garanzia inclusi (neri).