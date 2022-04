Offerte Primavera Amazon 2022: Accessori HomeKit in sconto

💡💡[Siri e con HomeKit]: le lampadine LED Meross possono essere utilizzate con Apple HomeKit (iOS 13 o versioni successive), Apple Watch, Alexa, Assistente Google e SmartThings per gestire il tuo dispositivo tramite il controllo vocale. Dì solo “Ehi Siri, accendi la luce viola”. La lampada con HomeKit può creare possibilità illimitate in base alle tue esigenze.

💡💡[Impostazione Schedule e scena]: impostare gli orari per accendere e spegnere la luce secondo il tuo schedule quotidiani. Puoi creare la scena in base alle tue abitudini comuni, Impostare in anticipo il colore e la luminosità della luce, come ad esempio: leggere, dormire, festeggiare, ecc.