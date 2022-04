Offerte Primavera: AirTag a 23,75€ l’uno (Kit da 4)

AirTag, il piccolo tracker di Apple, oggi OFFERTA ad un prezzo davvero interessante: tuo da 23,75€ in confezione da 4.

Grazie alle Offerte di Primavera Amazon, AirTag è ancora in super sconto, sia in confezione singola che da 4, ma solo per poche ancora. Perfetto come regalo, e per prepararsi alle vacanze, AirTag è il piccolo tracker di Apple che permette di ritrovare oggetti personali smarriti, come chiavi, portafogli e borse attraverso l’app Dov’è. Di solito costa 35€ ma su Amazon è in offerta a 29€ con disponibilità immediata per la versione singola; e se compri il pacco da 4, magari dividendo l’acquisto con qualche amico, il prezzo per AirTag scende a soli 23,75€!

Cosa si può fare con AirTag

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa per localizzare dispositivi, amici e familiari

AirTag si configura in un lampo: basta un tap e si collega ad iPhone e iPad

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato nel tracker o chiedere aiuto a Siri, l’assistente vocale

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova l’AirTag

Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è

