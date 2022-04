Il cavo di ricarica USB-C originale Apple da 2 metri è in sconto grazie alle Offerte di Primavera 2022 Amazon. Costa 22,50€ incluse spedizioni.

Il cavo di ricarica USB-C originale Apple da 2 metri è in sconto grazie alle Offerte di Primavera 2022 Amazon. È perfetto per MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro e iPad Air. Per l’occasione costa 22,50€ incluse spedizioni.

Acquista cavo di ricarica USB-C originale Apple a 22,50€

Questo cavo di ricarica da 2 metri, con connettori USB-C su entrambe le estremità, è ideale per caricare i dispositivi USB-C (anche non Apple) e in più ti permette di sincronizzare e trasferire dati da un dispositivo all’altro. Puoi anche usarlo insieme a un alimentatore USB-C compatibile per caricare i tuoi dispositivi da una presa di corrente.

Questa è la lista ufficiale dei dispositivi e computer Apple compatibili:

MacBook 12″ con porta USB-C e alimentatore USB-C da 30W

MacBook Pro 13″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB‐C da 61W

MacBook Pro 15″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB‐C da 87W

MacBook Pro 16″ con porte Thunderbolt 3 (USB-C) e alimentatore USB‐C da 96W

Compatibilità Modelli di MacBook Air: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina, 13″, 2020), MacBook Air (Retina, 13″, 2018-2019)

Compatibilità Modelli di MacBook Pro: MacBook Pro (13″, M1, 2020), MacBook Pro (13″, 2020, quattro porte Thunderbolt 3), MacBook Pro (13″, 2020), MacBook Pro (16″, 2019), MacBook Pro (13″, 2016-2019), MacBook Pro (15″, 2016-2019), MacBook (Retina, 12″, inizio 2015-2017)

Compatibilità Modelli di iMac: iMac (Retina 5K, 27″, 2020), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2019), iMac (Retina 5K, 27″, 2019), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2017), iMac (Retina 5K, 27″, 2017), iMac Pro (2017 e successivi)

Compatibilità Modelli di Mac: Mac Pro (2019), Mac mini (M1, 2020), Mac mini (2018 e successivi)

