Offerte di Primavera: Router 4G Wireless LTE Huawei in super scont

Router Huawei B311-211 4G Wireless LTE 150 MBps con 1 Porta GE LAN/WAN e WiFi da 300 MBps è super scontato del 27%.

Non tutti vogliono o possono avere connessione cablata. In molti casi, soprattutto per chi sta sempre fuori casa per lavoro, una connessione mobile è più che sufficiente: e in questi casi, un Router LTE è fondamentale per poter avere Netflix sulla Smart TV, domotica e tutti gli altri vantaggi del web. E per fortuna, grazie alle Offerte di Primavera 2022 Amazon, il Router Huawei B311-211 4G Wireless LTE 150 MBps con 1 Porta GE LAN/WAN e WiFi da 300 MBps è super scontato del 27%.

Acquista Router 4G Wireless LTE Huawei a 59,50€

Con slot per carta SIM integrato e porta GE LAN/WAN (carta SIM non inclusa), il Huawei 4G Router può essere utilizzato come modem wireless a banda larga o come router modem per la connessione ADSL

Con il 4G veloce e fino a 150 Mbps per collegarsi a internet, la connessione via WiFi permette di guardare tutti i film in ultra HD senza tempo di attesa

Consente di collegare contemporaneamente fino a 32 dispositivi con supporto per Wi-Fi, tra cui computer portatili, tablet, smartphone e console di gioco

La porta GE LAN/WAN RJ45 fornisce un servizio dati stabile per PC, set-top box OTT ecc, mentre la porta telefonica consente di usufruire dei servizi vocali

Il suo design fine ed elegante si adatterà ottimamente all’arredamento della tua casa

