Su Amazon sono iniziati i saldi di primavera e ci sono un bel po’ di accessori per iPhone acquistabili ad un ottimo prezzo.

Il 20 marzo l’inverno ha lasciato spazio alla primavera, le giornate sono (tendenzialmente) più soleggiate ed è, soprattutto, tempo di offerte. Come da tradizione, su Amazon si è abbattuta una valanga di sconti su prodotti di tutte le categorie. In questo caso però vogliamo concentrarci unicamente sul device di punta di Apple ed ecco quindi i migliori accessori per iPhone che puoi acquistare a prezzo scontato grazie ai saldi di primavera 2022.

Caricabatterie Wireless 3 in 1 Belkin

© Belkin

Una soluzione di ricarica wireless all-in-one per iPhone, Apple Watch ed AirPods, per ricaricarli tutti e tre nello stesso istante. Compatibile con iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, Apple Watch 5, 4, 3, 2, 1, AirPods 2 ed AirPods Pro.

Acquista il caricabatterie wireless 3 in 1 Belkin a 79,99 euro 119,99 euro

Caricabatterie USB-C Anker GaN II 65W Nano II

© Anker

Ricarica ad alta velocità: ricarica un MacBook Air 2020 in meno di 2 ore, un MacBook Pro 13” alla massima velocità, un iPhone 12 fino a 3 volte più rapidamente rispetto a un caricabatterie originale da 5 W. Dimensioni ridotte del 58% rispetto a un caricabatterie USB-C originale da 61 W, Anker Nano II occupa meno spazio e ti garantisce la stessa potenza.

Acquista il caricabatterie USB-C Anker 65W GaN II Nano II a 37,49 euro 49,99 euro

Microfono Wireless MOMAN CP1 2,4 GHz

© MOMAN

Collega il ricevitore al tuo iPhone o iPad, non è necessaria alcuna installazione dell’unità o connessione via cavo. Il trasmettitore e il ricevitore si accoppieranno automaticamente dopo l’accensione con un solo pulsante. Il microfono MOMAN CP1 (A) da 2,4 GHz fornisce una trasmissione stabile, fluida e anti-interferenza fino a 120 m.

Acquista Microfono Wireless MOMAN CP1 2,4 GHz a 37,49 euro 49,99 euro

Supporto magnetico per auto Syncwire

© Syncwire

Il supporto da auto Syncwire è costituito da una pregevole lega di alluminio. È robusto e leggero e non ostacola la tua vista durante la guida. Orienta agevolmente il tuo dispositivo in qualsiasi posizione utilizzando soltanto una mano.

Acquista il supporto magnetico per auto di Syncwire a 12,79 euro 15,99 euro

Caricabatterie Wireless Doppio – Belkin Boost Charge

© Belkin

Fornisce una ricarica wireless rapida simultanea, fino a 15 W, per due dispositivi dotati di tecnologia Qi. Ricarica attraverso la maggior parte delle custodie leggere in plastica, fino a 3 mm (non compatibile con le custodie in metallo).

Acquista Caricabatterie Wireless Doppio – Belkin Boost Charge a 44,99 euro 59,99 euro

Belkin Caricabatteria da Parete USB Type-C PD da 40 W

© Belkin

Munito di due porte USB-C, è in grado di portare la batteria di un iPhone 12 dallo zero al 50% in 12 minuti. È certificato PD 3.0.

Acquista Belkin Caricabatteria da Parete USB Type-C PD da 40 W a 24,99 euro 34,99 euro

Supporto per il fitness con MagSafe

© Belkin

Il supporto magnetico mantiene iPhone 12 e iPhone 13 saldamente in posizione e ne consente un facile utilizzo con una mano. Facile da montare su attrezzature da palestra con superfici magnetiche, dai tapis roulant ai vogatori e ad altro ancora.

Acquista il Supporto per il fitness con MagSafe di Belkin a 27,99 euro a 34,99 euro

Cavo da USB 2.0 a Lightning antigroviglio

© Uniqo

Compatibilità Apple certificata: puoi usare questo cavetto su iPhone 5 e modelli successivi.

Acquista il Cavo da USB 2.0 a Lightning antigroviglio di Uniqo a 9,99 euro 19,90 euro

SBS tappetino per la ricarica wireless multidispostivo

© SBS

Ricarica in contemporanea uno smartphone, auricolari AirPods/Airpods Pro e Apple Watch. Le postazioni per smartphone e AirPods erogano singolarmente un massimo di 10W per una ricarica in metà tempo.

Acquista SBS tappetino per la ricarica wireless multidispostivo a 50,49 euro 79,95 euro

SBS Powerbank 5000 mAh Ultra Compact

© SBS

Leggerissimo e dal design ultrasottile, lo puoi tenere nel taschino o in una pochette. Le due porte USB permettono di ricaricare contemporaneamente smartphone, tablet, auricolari o altri device da viaggio.

Acquista SBS Powerbank 5000 mAh Ultra Compact a 9,41 euro 19,99 euro

Caricabatterie wireless compatibile con MagSafe

© Belkin

Aggancio magnetico perfetto per una ricarica più efficiente e un facile alloggiamento con una mano. Utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altri brand. Ricarica in modalità wireless il tuo iPhone 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e altri dispositivi con MagSafe con una potenza fino a 10 W.

Acquista il caricabatterie wireless compatibile con MagSafe di Belkin a 24,99 euro 34,99 euro

Auricolari wireless SoundPEATS TrueAir 2 con chip Qualcomm

© SoundPEATS

Processore Qualcomm 3040, connettività Bluetooth 5.2, suono realistico, 5 ore di autonomia (più altre 4 utilizzando il case di ricarica), cancellazione del rumore, TrueWireless Mirroring, dimensioni compatte e peso super contenuto.