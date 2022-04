Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Now TV, Spotify. E due mesi di sport gratis. A soli 14,99€ incluse spedizioni. 🤩

NOW Smart Stick è una chiavetta HDMI che ti permette di vivere la migliore esperienza di streaming tv anche se non hai una Smart TV. Include anche un telecomando e i primi 2 Mesi di Sport. Ed è scontata del 50%: costa solo 14,99€ incluse spedizioni.

Acquista NOW Smart Stick, chiavetta HDMI per TV streaming a 14,99€

Vivi al meglio la tua esperienza di streaming anche se non hai una Smart TV o se l’app non è disponibile sulla tua TV. Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Now TV, Spotify e molto, molto altro, a portata di clic. Il dispositivo è adatto a qualsiasi tv con porta HDMI e puoi portarlo dove vuoi, sempre con te perché è leggerissimo e autoalimentato.

Contenuti NOW inclusi: incluso 2 mesi di sport incluso | Chiavetta streaming | TV

La Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. Una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024. La Formula 1 fino alla fine della stagione 2022, la MotoGP fino alla fine della stagione 2021. Il Tennis internazionale, lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23 e molto altro

Con NOW Smart Stick puoi accedere anche alle tue app preferite – Guarda i tuoi contenuti preferiti di Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e ascolta la musica che ami con Spotify. Scopri tutte le altre app disponibili per la tua TV (potrebbe essere necessario un abbonamento separato)

Di cosa hai bisogno? TV con ingresso HDMI, connessione Wi-Fi (di casa o dello smartphone) e carta di credito o PayPal

Acquista NOW Smart Stick, chiavetta HDMI per TV streaming a 14,99€