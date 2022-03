NiPoGi Mini PC Stick, un vero PC in una pennetta da 149€

Hanno infilato un intero PC in una penna HDMI. E grazie a un Coupon, NiPoGi Mini PC Stick costa solo 149,91€ invece di 210€.

NiPoGi Mini PC Stick è un vero PC completo di tutto, con processore Pro Celeron J4125 (fino a 2,7 GHz), 6 GB RAM/128 GB ROM Micro Computer Desktop, Supporto 4K UHD@60Hz, WiFi Dual Band, Gigabit Ethernet, e Bluetooth 4.2. È grande come un PowerBank, e con un Coupon costa solo 149,91€ invece di 239€.

Acquista NiPoGi Mini PC Stick a 149,91€ invece di 239€

Per ottenere lo sconto, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

NiPoGi Mini PC Stick è facile da configurare e installare, ed è anche ragionevolmente potente grazie al processore quad-core Celeron J4125 (fino a 2,7 GHz). Include 6 GB RAM e 128 GB ROM, UHD Graphics 600 e uscita ad alta definizione HDMI 2.0 con risoluzione UHD 4K, e porta Ethernet da 1000 Mbit/s. Permette di connettere altri dispositivi con le due porte USB 3.0. È perfetto per Web, per guardare film, navigare, fare acquisti online, lavorare in ufficio, ecc.

È un vero e proprio PC ma pesa solo 150 grammi. Puoi quindi metterlo in tasca o in borsa, portarlo con te in viaggio, o a lavoro. Supporta anche Wake on LAN, PXE, accensione automatica, riattivazione RTC, perfetto per applicazioni di segnaletica digitale, cartelloni pubblicitari e IOT.