Nintendo Switch: super promo eBay su console, JoyCon e giochi

Offerte eBay speciali per Nintendo Switch: sconti per giochi, console e accessori di vari colori, spesso con spedizione inclusa.

Solo per poche ore soltanto, su eBay puoi fare affari d’oro su console, JoyCon e giochi Nintendo Switch. Grazie alla promozione “Divertiamoci insieme!” Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED sono super scontate, assieme ad alcuni dei migliori titoli per la piattaforma, più i controller in tutte le colorazioni.

La caratteristiche di questa promo è che gran parte dei prodotti Nintendo su eBay (esclusi i videogiochi) possono essere acquistati a prezzi molto convenienti, con consegna rapida, spedizione gratuita e supporto completo della Garanzia clienti eBay . In particolare, apprezzerai il nuovo gioco Nintendo Switch Sports che costa solo 49€ circa; e allo stesso prezzo trovi anche i classici Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Nintendo Switch su eBay: Offerte

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE OFFERTE NINTENDO SU EBAY