Niente più stuzzicadenti per gli AirPods: puliscili con 8€ senza INGANNO

Se devi pulire i tuoi AirPods non utilizzare metodi approssimativi ma serviti di questa soluzione geniale ed economica.

Sai benissimo cosa significa avere un paio di AirPods e utilizzarle tutti i giorni. Nonostante le tue orecchie non siano fabbriche di cerume, quando ti capita di guardare i tuoi auricolari preferiti scorgi sempre un bel problemino. Eh be, purtroppo capita ma non te ne devi vergognare.

Per risolvere questo patatrac c’è una soluzione facilissima ed efficiente che trovi proprio su Amazon, si tratta di una simil penna fatta appositamente per questa esigenza che costa veramente poco e devi avere per forza. Se ti colleghi immediatamente, spunti anche il coupon e risparmi il doppio. Con appena 8€ ti porti a casa il tuo salvavita.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.

Penna per pulire AirPods: essenziale da avere

Come puoi vedere, si tratta di uno strumentino dotato di tutto e di più. In modo particolare non solo hai a portata di mano una punta morbida, ma anche uno spazzolino fitto e delicato per rimuovere la polvere in eccesso e infine, una punta in metallo per raschiare via l’eccesso di cerume senza mai causare danni.

E’ piccolo, portatile e arriva con la sua confezione così non lo rovini mai e lo metti persino in una tasca della borsa o dello zaino per utilizzarlo quando ti serve.

Io te l’ho consigliato per gli AirPods ma conta che puoi utilizzarlo con qualunque altro genere di auricolari in ear o semi in ear, con smartphone, tablet e relative porte di carica e tanto altro ancora.

Approfitta al volo della doppia promozione in corso su Amazon e spunta il coupon all’istante per acquistare questa penna per pulire AirPods e non solo, con 8€ te la porti a casa e dici basta agli stuzzicadenti e ai modi approssimativi. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.