Nevica su Apple Store: ecco come attivare l’Easter Egg segreto

Spotlight incompatibile con iPhoto

Se vogliamo credere (come sembrerebbe) che As Seen On TV (utente di slashdot) sia davvero uno dentro la apple, è curiosa la sua segnalazione di un brutto problema con spotlight: la sua incompatibilità al 100% con iphoto… Riscrizione parziale di iPhoto in atto quindi… sorprese in arrivo.[Grazie philip!]