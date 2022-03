Ottimo prezzo per il mini router Wi-Fi 6 Orbi Pro di Netgear: con lo sconto di 60 euro, è al minimo storico.

Chi non ha bisogno di una migliore copertura Wi-Fi a casa, in ufficio o al ristornate? Se ti trovi in questa situazione, l’acquisto di un prodotto di un marchio affidabile è consigliato, come Netgear. Ancor di più se il device è proposto ad un ottimo prezzo (il minimo storico, in questo caso). Il router Orbi Pro Mini AX1800 fornisce una copertura Wi-Fi fino a 125 metri quadrati e connessioni simultanee per 40 dispositivi. Supporta poi il più recente standard WiFi 6, che aumenta la capacità di connessione di 4 volte rispetto a quello di tipo 5 ed è l’ideale per avere copertura Wi-Fi migliore e senza compromessi.

Lo sconto odierno del 35% porta l’Orbi Pro Mini AX1800 di Netgear a 109,99 euro. Si tratta di un risparmio di 60 euro sul prezzo di listino di 169,99 euro.

Acquista NETGEAR Orbi Pro Mini Router Mesh AX1800 (Kit da 1) a 109,99 euro 169,99 euro

© Netgear

Collegalo via cavo al modem esistente e configuralo con l’app Orbi. Gestisci facilmente le impostazioni WiFi a livello di dispositivo e rete, verifica la velocità di Internet, visualizza la cronologia della velocità e monitora l’utilizzo dei dati in remoto.

Il Router è dotato di una porta Gigabit Ehternet WAN e 3 porte Gigabit Ethernet LAN per una connessione Internet cablata veloce su stampanti, scanner e altri dispositivi cablati.

Supporta i protocolli WPA3 Wireless Include 4 SSID e VLAN per reti separate e un NETGEAR Plus Switch integrato che offre funzionalità VLAN e di controllo degli accessi alla rete.

Crea il tuo sistema aggiungendo fino a 4 satelliti al router, in base alla metratura della tua casa o luogo di lavoro. È compatibile solo con i Satelliti Orbi Pro WiFi 6 Mini: SXS30. Non compatibile con le generazioni Orbi Pro precedenti o con i prodotti Orbi Home.

Sempre connesso anche mentre ti sposti per l’ufficio o per la casa grazie all’affidabilità della rete WiFi mesh. Segnale stabile e veloce ovunque per tutti.

© Netgear

© Netgear