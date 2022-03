Musica al MASSIMO con le Beats Solo3 a prezzo irrisorio (-40%)

Le Beats Solo3 sono in offerta su Amazon e costano pochissimo grazie allo sconto a te riservato: approfittane al volo.

Se da tempo eri in cerca di un paio di cuffie wireless, con le Beats Solo3 Wireless sai per certo di star concludendo un acquisto sicuro. Non solo, ora che sono in promozione su Amazon, grazie al ribasso del 40% hai pure il tuo affare personale a portata di mano.

Ti basta aprire la pagina ufficiale e completare l’acquisto per averle a soli 119,00€, soldi che meritano fino all’ultimo centesimo.

Le spedizioni non sono un qualcosa di cui devi preoccuparti, con Prime attivo sul tuo account sono velocissime e finanche gratuite.

Beats Solo3 Wireless: comodità e qualità a portata di orecchie

Magari gli auricolari Bluetooth non fanno al caso tuo. Se rientri in questa categoria con le Beats Solo3 Wireless non puoi avere dubbi. Comode e leggerissime, le indossi per ore e ore senza problemi e soprattutto senza mai avvertire fastidio o pesantezza.

Con gli altoparlanti integrati puoi stare sicuro che non ti risparmi neanche un dettaglio di ciò che ascolti e se poi sei amante dei bassi forti e corposi, con queste cuffie vai proprio in estasi. Ovviamente si tratta di un prodottino wireless quindi le colleghi ai tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth: funzionano ovunque, non avere dubbi.

Hai ancora dubbi? Con 40 ore di riproduzione continua, la ricarica rapida che in 5 minuti ti regala 3 ore di autonomia aggiuntiva e la cancellazione del rumore faresti meglio a non averne più.

Approfitta immediatamente del ribasso su Amazon e non perdere questa occasione: con il 40% di sconto le Beats Solo3 Wireless costano soltanto 119,00€, un piccolo affare personale. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Ps: puoi collegarle anche mediante cavo ai tuoi dispositivi grazie alla loro tecnologia ibrida.