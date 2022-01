Multifunzione Epson EcoTank ET-2810 in super sconto: 3 anni di stampa inclusi

La stampante multifunzione Epson EcoTank ET-2810 è ad un prezzo irrinunciabile: 60€ di sconto. Supporto USB, Wi-Fi, e serbatoi alta capacità.

La stampante Multifunzione Epson EcoTank ET-2810 è al minimo storico su Amazon, ad un prezzo davvero irrinunciabile: ben 60€ di sconto rispetto al listino standard. Supporta USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ma soprattutto dispone di serbatoi ad alta capacità e lunga durata che ti permettono di arrivare a ben 3 anni di stampa ininterrotta senza mai cambiare cartucce.

Acquista Epson EcoTank ET-2810 a 189€ incluse spedizioni Amazon Prime

Con ben 4 stelle e mezzo su centinaia di recensioni, la EcoTank ET-2810 è perfetta per casa e per l’ufficio. Funziona da PC, tablet e smartphone, e consente di effettuare stampa, copia e scansione. Il set d’inchiostri è grande quanto 72 cartucce standard: ciò permette di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori con un solo ricambio. In pratica, è come risparmiare fino al 90% sui costi di stampa rispetto alle stampanti tradizionali.

In più, questo modello permette di configurare, monitorare, stampare, acquisire e molto altro direttamente da iPhone o dal tuo dispositivo mobile Android, grazie alla connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB. I punti di

Tante Funzioni: Questa stampante compatta è dotata di vassoio carta posteriore da 100 fogli, consente di stampare fotografie senza margini (fino a 10×15 cm) e offre una velocità di stampa fino a 10 pagine.

Flessibilità: : EcoTank consente di stampare, acquisire e altro direttamente dal telefono o dal tablet utilizzando l’app Epson Smart Panel.

Controllo: Puoi stampare, copiare e acquisire documenti e foto, configurare, monitorare e risolvere i problemi della stampante direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Tecnologia a freddo: Grazie a Micro Piezo, il consumo energetico è notevolmente ridotto e sei meno soggetto ai guasti.

Convenienza: Questa stampante offre un costo pagina molto basso. La confezione include un quantitativo di inchiostro sufficiente per 3 anni e ti consente di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa.

Acquista Epson EcoTank ET-2810 a 189€ incluse spedizioni Amazon Prime

Attenzione. Come sempre, nel caso delle stampanti, il cavo di stampa non è incluso nella confezione.