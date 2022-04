Mouse verticale? Tu lo dici, Trust te lo fa avere a soli 19€

Un mouse verticale che non ha bisogno di introduzioni questo di Trust che è semplice ma spettacolare al tempo stesso.

Un mouse verticale wireless, ci avevi mai pensato? Beh anche se ora è il primo momento che l’idea di stuzzica la mente sappi che con Amazon a portata di mano puoi realizzarla in due secondi. Con la promozione in corso, infatti, portarti a casa questo gioiellino firmato Trust non può che essere un secondo.

Apri la pagina ed ecco che lo hai a 18,99€ con un extra sconto che si applica direttamente al checkout.

E le spedizioni? Non ci pensare neanche perché sono completamente veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Mouse verticale e wireless: ci pensa Trust a te

Trust Verto è una delle tue occasioni migliore per iniziare ad utilizzare il computer ore e ore e poter dire finalmente basta a quel dolore che ti solletica il polso a fine giornata. In realtà, se mi permetti, non dovresti sottovalutarlo prima che siano richiesti i ferri per alleviarlo!

Proprio per questo motivo ti segnalo questo mouse verticale e wireless che colleghi praticamente a qualunque dispositivo tu voglia, Windows e MacOS senza problemi. Cosa ti basta? Il micro ricevitore che trovi in confezione.

Legge i movimenti su qualunque superficie così non ti ripeti neanche una volta e con i DPI regolabili rendi l’esperienza sempre al passo con le tue esigenze. Cosa ti mette a portata di mano? 6 pulsanti che attivi anche con il pollice.

Acquista immediatamente il tuo mouse verticale e wireless su Amazon a soli 18,99€ con una spesa irrisoria. Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime quindi sentiti libero di dire addio al dolore al polso e passare ore e ore al computer senza più stizzirti.