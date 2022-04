Mouse da Gaming: potenza e velocità garantite a prezzo REGALO

Con il nuovo Mouse da Gaming Deep Cool MG510 potrai finalmente sconfiggere tutti i tuoi nemici online senza alcun problema

Se sei un PC Gamer, infondo lo sai anche tu, per eccellere nelle tue partite online hai bisogno di ottenere il massimo delle prestazioni dalle tue periferiche hardware. Essere in possesso di un mouse di alta qualità che quindi ti permetta di tracciare con precisione e velocemente i tuoi nemici risulta essere di fondamentale importanza. A tal proposito oggi voglio mostrarti un mouse da gaming dalle elevate potenzialità in offerta a un prezzo eccezionale.

Si tratta dunque del nuovo Deep Cool MG510 in promozione su Amazon al piccolo costo di soli 49,99 euro. Scopri di seguito le sue caratteristiche.

Deep Cool MG510: il mouse da Gaming di cui hai bisogno

Dotato di un ingegnoso sistema che ti permette di utilizzarlo sia in maniera cablata che in modalità wireless, questo mouse offre le prestazioni necessarie per vincere tutte le tue partite in qualsiasi condizione scegli di utilizzarlo.

La precisione del puntamento è in assoluto il punto forte del Deep Cool MG510. All’interno di quest’ultimo è infatti montato il sensore Pixart PAW3370 19.000 DPI, progettato nei minimi dettagli al fine di garantire prestazioni di livello avanzato sia nella precisione che nel controllo della mira.

Attraverso il software fornito, potrai accedere a molteplici impostazioni approfondite attraverso le quali potrai personalizzare i DPI, la sensibilità in ogni suo minimo dettaglio e, inoltre, programmare facilmente tutti i pulsanti presenti, riuscendo ad impostare anche le macro più avanzate.

Infine, come ogni giocatore desidera, il Deep Cool MG510 è dotato di un ottimo sistema d’illuminazione RGB completamente personalizzabile. Sarai infatti libero di scegliere fra 9 effetti d’illuminazione preimpostati oppure programmare i led come meglio preferisci.

Approfitta subito dell’extra sconto di 30 euro spuntando la casella apposita nella pagina del prodotto e acquista il tuo nuovo Mouse da Gaming Deep Cool MG510 al prezzo speciale di soli 49.99 euro. Ordinalo ora per riceverlo in pochissimo tempo direttamente a casa tua.