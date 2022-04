Ottimo sconto sul monitor curvo Samsung Odyssey G5 da 32 pollici: la scheda tecnica è impressionante.

Chi cerca un monitor da gaming di alta fascia non può che prendere in considerazione anche l’Odyssey G5 (C32G53) di Samsung. Curvo, 32 pollici di diagonale, risoluzione di 2560 x 1440 pixel, HDR10 e tante altre feature da vero top di gamma. Ebbene, in occasione delle offerte di primavera, l’Odyssey G5 è oggi acquistabile al prezzo scontato di 289,90 euro. Si tratta di un risparmio di 119,10 euro sul prezzo di listino di 409 euro.

Se il pagamento in un’unica soluzione non fa al caso tuo, puoi optare anche per la suddivisione della quota totale in rate mensili. Sono 5 da 57,98 euro, senza costi nascosti o spese supplementari.

Acquista il monitor curvo Samsung Odyssey G5 32″ a 289,90 euro 409 euro

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella del Full HD, la risoluzione WQHD 1440p migliora la tua esperienza di gioco, mostrando più dettagli, più colori e una qualità delle immagini sorprendente.

L’eccezionale definizione del monitor curvo genera un caleidoscopio di colori e sfumature che danno vita a scene di gioco più vivaci che mai. La tecnologia HDR10 regala una grafica impressionante, svelando i segreti nascosti nelle ombre.

Il rapidissimo refresh rate di 144Hz del monitor Odyssey garantisce scene d’azione impeccabili, anche nei giochi con elevato frame rate.

Tempo di risposta di 1 ms: niente ritardi, niente immagini residue, niente sfocature: il monitor curvo consente passaggi fluidi che si adattano ai tuoi riflessi, per un’esperienza di gioco esaltante.

La tecnologia AMD FreeSync riduce difetti dello schermo quali tearing, stuttering e latenza di input. Inoltre, grazie alla compensazione di frame rate bassi, tutte le scene scorrono in modo fluido e senza interruzioni, regalandoti un’esperienza di gioco indisturbata.

