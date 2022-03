Interessante sconto sul monitor ASUS VZ27EHE da 27 pollici e risoluzione Full HD: perfetto per Mac Mini.

I Mac Mini di Apple sono dei concentrati di potenza. Le dimensioni ridotte non devono trarre in inganno, sono macchine affidabili e prestanti. Tuttavia nella confezione di vendita, come è facilmente intuibile, manca un monitor. Un’assenza che consente al proprietario del Mac Mini di sceglierne uno in base alle proprie preferenze e alle proprie tasche.

Se hai bisogno di un nuovo monitor, per il Mac Mini o meno, oggi ti segnalo il bellissimo ASUS VZ27EHE, da 27″ e con risoluzione Full HD. Lo sconto odierno del 21% porta il prezzo finale da 199 euro a 156,51 euro.

Il display IPS FullHD da 27 pollici offre un ampio angolo di visione di 178° e un design ultra slim di soli 6.5mm.

Le tecnologie Adaptive Sync e FreeSync, abbinate alla frequenza di aggiornamento di 75Hz, offrono una riproduzione video chiara e nitida in ogni situazione.

I monitor ASUS Eye Care sono dotati delle tecnologie Flicker-free e Low Blue Light (approvate da TÜV Rheinland) per garantire un’esperienza visiva confortevole.

Grazie alle due modalità di collegamento HDMI e VGA offre compatibilità con vari device tra cui notebook e console.

La tecnologia Ultra Low Blue Light protegge i tuoi occhi dalla nociva luce blu.