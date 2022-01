Mini Telecamera WiFi Full HD 1080P, solo 18€ con Coupon

La mini telecamera ZumYu è super compatta, grande letteralmente come quattro cubetti di cioccolato, senza fili, gestibile da iPhone e dotata di risoluzione HD 1080P con visione notturna. È ideale come cam per casa, ufficio, in macchina, per sorvegliare bambini e animali domestici, per la sicurezza personale, in abbinamento a un drone e perfino come

La mini telecamera ZumYu è super compatta, grande letteralmente come quattro cubetti di cioccolato, senza fili, gestibile da iPhone e dotata di risoluzione HD 1080P con visione notturna. È ideale come cam per casa, ufficio, in macchina, per sorvegliare bambini e animali domestici, per la sicurezza personale, in abbinamento a un drone e perfino come dash cam. Costa solo 18€ incluse spedizioni Prime con un Coupon.

Questa mini fotocamera Full HD 1080P (grandangolo di 150 °) supporta le risoluzioni 720P e HD 1080P da 1920 x 1080 pixel a 30 fotogrammi al secondo. Supporta la registrazione continua, la registrazione post-allarme, scatta foto dopo il rilevamento di un movimento, e dispone di visione notturna a infrarossi fino a 5 metri di distanza. L’attacco magnetico permette di posizionarla ovunque, ed è talmente compatta da stare nel taschino di una giacca. La batteria integrata garantisce diverse ore di uso continuativo senza fili.

Una chicca è che, in assenza di router WiFi, puoi collegare il telefono all’hotspot della videocamera per effettuare lo streaming live in qualunque luogo fino a una distanza di 20 metri. È sufficiente scaricare l’app e connettersi alla rete WiFi della cam.

Connessione alla mini Telecamera

