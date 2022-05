Compatto, leggero ma potente e dotato di due porte USB: ecco il PowerBank definitivo delle tue prossime vacanze.

Primavera, tempo di viaggi, gite e aeroporti. In un simile contesto, un PowerBank è fondamentale per poter arrivare a fine giornata con lo smartphone ancora carico; a patto però di sceglierne uno super compatto come questo Mini PowerBank 10.000mAh con due USB. Costa solo 14€ e spicci.

Acquista Mini PowerBank 10.000mAh con due USB a 14€

Non farti ingannare dalle dimensioni ridotte. Questo PowerBank offre una super-capacità di 10.000mAh. Può ricaricare un iPhone X fino a 3 volte, un iPhone 8 fino a 4 volte, un Galaxy S8 fino a 3 volte. Sicuro e affidabile, dispone di protezioni multiple per evitare sovraccarichi, correnti eccessive, cortocircuiti o surriscaldamento durante la fase di carica.

Include due Porte USB con Ricarica Rapida che puoi usare per ricaricare due dispositivi contemporaneamente. I LED indicano il livello della batteria e lo stato di carica.

