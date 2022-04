Interessante sconto sulla mini power bank: compatta, leggera e compatibile con gli iPhone e le custodie di ricarica degli AirPods.

Le power bank sono accessori davvero utili, ma in tanti decidono di farne a meno per via delle dimensioni ingombranti e del peso eccessivo. Con il passare degli anni però le aziende si sono specializzate e hanno proposto di volta in volta dispositivi sempre più compatti. È il caso della Mini Power Bank da 9000mAh di iWALK, provvista di un cavo Lightning e dunque compatibile con iPhone e con la custodia degli AirPods.

La mini power bank di iWALK è oggi in offerta a 19,99 euro (il prezzo di listino è solitamente di 32,99 euro).

Acquista la Mini Power Bank 9000mAh iWALK a 19,99 euro 32,99 euro

© iWALK

La power bank è munita di un cavo Lightning ed è quindi compatibile con gli iPhone e le custodie di ricarica degli AirPods.

È tra i più piccoli e leggeri caricabatterie portatili da 9000mAh. Ha le dimensioni di una carta di credito (non di spessore, ovviamente), ed è comoda da trasportare anche in tasca.

Ricarica veloce: porta la batteria di un iPhone X fino al 40% in 30 minuti.

9000 mAh sono sufficienti per quasi quattro cariche di un iPhone 8 oppure due cariche e mezzo di un iPhone XS.

© iWALK

© iWALK