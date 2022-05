Mini Hub USB: 4 porte + Flash Drive solo 11€

Questo mini Hub USB è compatto e geniale: include 4 porte USB standard + Flash Drive e sta letteralmente in una tasca.

Questo mini Hub USB è geniale. In un formato compattissimo, include ben 4 porte USB standard e un alloggiamento Flash Drive. Sta letteralmente in una tasca e costa solo 11€ e spicci incluse spedizioni.

Questo mini Hub USB trasforma una porta USB in quattro: 1*USB 3.0+ 3* USB 2.0 per collegare periferiche e dispositivi di archiviazione esterna, incluse unità flash USB, mouse, tastiera, altoparlante, controller di gioco, HDD e molti altri dispositivi.

Vanta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps, in grado di trasferire un film HD in pochi secondi. è retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1. Completamente Plug & Play, non richiede alcun driver aggiuntivo ed è compatibile con Windows 10, 8, 7, Vista, XP Max OSX e Linux 2.6.14 o versioni successive.

Il chip intelligente integrato previene sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento. Plug & Play, Hot Swap. Permette di connettere HD esterni, tastiera, mouse, lettore di schede, unità flash USB, disco rigido mobile, stampante, scanner, telefono cellulare, tablet e altri computer collegati per trasferire o caricare dati.

