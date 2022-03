Mini diffusore USB per auto ad un ottimo prezzo

Cerchi un diffusore a buon prezzo per la tua auto? Dai un’occhiata a questa versione mini con USB.

In redazione siamo anche appassionati di motori e abbiamo notato un accessorio davvero utile per le nostre/vostre auto. Si tratta di un mini diffusore USB, che contribuisce a rendere l’interno del veicolo più profumato e meno umido. E poi il design è anche abbastanza accattivante, cosa non di poco conto poiché “anche l’occhio vuole la sua parte”.

Il mini diffusore USB di Rovtop è acquistabile su Amazon al prezzo di 15,99 euro, con spedizione curata da Amazon e consegna prevista entro giovedì 31 marzo (acquistando l’accessorio oggi, 29 marzo 2022).

Acquista il mini diffusore/deodorante/umidificatore USB di Rovtop a 15,99 euro

Il piccolo accessorio per auto utilizza la tecnologia a ultrasuoni per atomizzare acqua e profumo e rilasciarlo nell’aria. Puoi aggiungere qualsiasi profumo e gestire la concentrazione del profumo controllandone la quantità.

All’interno dell’auto, l’aria può diventare troppo secca e/o contenere polvere e batteri. Questo mini profumatore regola l’umidità ed è adatto sia per l’automobile che per piccoli spazi come studi e camere da letto.

L’accessorio ha due modalità di diffusione: irrorazione continua e spruzzo intermittente. Dopo aver riempito diffusore con l’acqua (max 60ml), può funzionare per 4 ore in modalità continua e 6 ore in modalità intermittente.

Si arresta automaticamente quando il livello dell’acqua è basso in modo da garantire una maggiore durata. Il design della diffusore si adatta perfettamente alla maggior parte dei portabicchieri.

