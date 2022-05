Mini Decoder Digitale Terrestre al minimo storico: solo 25€

Trevi HE 3362 T2 è un mini-decoder per la ricezione dei programmi da Digitale Terrestre in alta definizione HD con codec H.265 10 bit. Essendo piccolo e compatto, si installa sul mobile TV per garantire un minimo ingombro.

Supporta file multimediali in formato Jpeg, Mpeg-4, Mp3, HEVC e HD ed è dotato di ingressi USB, HDMI, di ricevitore IR con display e di comodo telecomando con cui gestire l’apparecchio anche a distanza.