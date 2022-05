Mini Compressore Xiaomi: gonfia palloni, pneumatici e piscina a 38€

Il mini compressore a batteria di Xiaomi torna al minimo storico, per gonfiare palloni, pneumatici, bici, materassini e pure la piscina.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è un piccolo ma potente mini compressore a batteria che permette di gonfiare palloni, pneumatici, bici, materassini e pure la piscinetta in giardino. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e premere Avvio. E oggi è tornato al minimo storico: solo 38€ invece di 50€. Perfetto da tenere sempre nel babagliaio o in valigia.

Acquista Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S a 38,99€

Sembra un iPod vecchio stile, e invece è un mini-compressore estremamente potente e versatile. Grazie al blocco cilindri pressofuso ad alta precisione realizzato con materiali in lega, gonfia da 0 psi a 150 psi in soli 20 secondi, rendendolo adatto per l’uso con ammortizzatori su mountain bike e pneumatici ad alta pressione su bici da strada. Portatile e leggero, pesa solo 480g, così da poterlo trasportare con facilità ovunque, anche in viaggio.

Include 5 modalità diverse con 5 valori di pressione dell’aria preimpostati, e il Tubo dell’aria con interruttore on/off impedisce l’accensione accidentale dovuta alle vibrazioni. Infine il tubo flessibile permette di gonfiare i tuoi pneumatici, indipendentemente da dove si trovi la valvola del pneumatico.

Feature

Velocità e volume dell’aria aumentati, per garantirti di rimetterti in viaggio più velocemente possibile.

Blocco cilindri ad alta precisione che supporta pressioni fino a 150 psi.

Cinque diverse modalità di gonfiaggio, ciascuna con valori di pressione dell’aria preimpostati.

Grazie alle batterie a litio interne puoi dire addio ai cavi.

Pressione dell’aria controllata digitalmente. I sensori migliorano la precisione nelle operazioni di gonfiaggio.

Il design compatto lo rende ideale per quando si deve viaggiare. Inoltre, è dotato di porta di ricarica tipo-c.

Migliorata la durata della batteria rispetto al modello precedente, fino a 40 minuti.

Specifiche Tecniche

Il design compatto lo rende ideale per quando viaggi leggero. Interfaccia universale di tipo C, per una maggiore tranquillità in movimento. Dì addio ai cavi, grazie alle batterie interne al litio.

Dimensioni: 124 x 71 x 45.3 mm

Capacità della batteria: 14.8 Wh

Livello di rumore: <80 dB a 1 m di distanza

Porta di ricarica: Type-C

Tempi di ricarica: <3 ore

Pressione di gonfiaggio: 0.2–10.3 bar/3–150 psi

Acquista Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S a 38,99€