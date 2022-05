I migliori monitor per Mac

Per poter ampliare il proprio spazio di lavoro c’è bisogno di un monitor, ecco quindi una lista dei migliori monitor per Mac online.

I computer di casa Apple sono ormai diventate le macchine produttive principali di tantissimi utenti in tutto il mondo. Grazie infatti ai nuovi processori della linea M e ai tantissimi software dedicati all’utenza business e scolastica, i Mac rappresentano dispositivi quasi perfetti, o comunque con un alto tasso di soddisfazione da parte degli acquirenti. In particolare, negli ultimi anni, lo smart working si è espanso moltissimo anche nel nostro Paese, offrendo a tutti la possibilità di trasformare ogni luogo in un’area di lavoro. Proprio per questo motivo, soprattutto i portatili MacBook, sono riusciti a spuntarla fra tutti i Device della categoria. Tuttavia, è ovvio che una postazione lavorativa più completa può rendere più produttivi, oltre che più comodi. E sappiamo benissimo tutti che il soggetto principale di una buona postazione è il monitor, oltre che ovviamente al computer stesso. Perciò, oggi focalizzeremo tutta la nostra attenzione sui migliori monitor per Mac attualmente disponibili online.

In realtà, abbiamo deciso di concentrarci anche, e soprattutto, su alcuni modelli molto particolari e che probabilmente gli utenti MacBook apprezzeranno più di chiunque altro. Oltre infatti ai classici display da postazione fissa, non mancherà anche qualche alternativa portatile, essenziale per ampliare la propria area di lavoro anche in mobilità. Ovviamente, teniamo a precisare, che i seguenti monitor potranno essere utilizzati con qualunque computer di casa Apple, a prescindere dalle dimensioni, dal sistema operativo e dal processore.

I prezzi dei modelli che analizzeremo tra qualche istante saranno sicuramente diversi, perciò chiunque potrà trovare la migliore alternativa di cui necessita. Ovviamente però, prezzo diverso si traduce anche in caratteristiche tecniche diverse, ma niente paura, perché le vedremo tutte nello specifico. Per completezza, specifichiamo che ogni prodotto sottostante potrà anche essere utilizzato sui computer con sistema operativo Windows, oltre che, in alcuni casi, anche con smartphone e tablet (Android o iOS/iPadOS). Fatte quindi le dovute premesse, partiamo subito con la lista dei migliori monitor per Mac.

Monitor portatile Teamgee 12 pollici Full HD 1080p IPS

Proprio come promesso, partiamo con uno dei modelli più particolari e “futuristici” di tutta la lista. Il monitor, anzi i monitor portatili di Teamgee sono essenzialmente due, ma entrambi sono connessi ad un’unica struttura. Immaginate di possedere un tablet in più all’interno del vostro zaino, e che ad un certo punto riveli due diversi display da ben 12 pollici ciascuno. Ora immaginate di poterlo incastrare sul vostro MacBook e il gioco è fatto: ecco la postazione lavorativa più completa possibile in mobilità. Per farla breve: si tratta di un doppio monitor portatile e richiudibile. Prima di vedere però le sue specifiche tecniche, precisiamo che per poter essere utilizzato necessiterà di: due ingressi USB-A (oppure anche USB-C) e due porte HDMI. Perciò, qualora il vostro MacBook non li abbia (cosa molto probabile), bisognerà anche dotarsi di un adattatore. I due schermi avranno esattamente le stesse caratteristiche, ovvero: 12 pollici di diagonale, risoluzione Full HD a 1080 p, tecnologia IPS, aspetto di forma in 16:9 e refresh rate variabile tra 24 Hz e 60 Hz.

Monitor portatile Teamgee 12 pollici Full HD 1080p IPS è disponibile su eBay a 379,98 euro

MONITOR 27VA VGA HDMI 4MS PHILIPS 271V8LA/00

Passiamo ora ad una concezione più classica di monitor, per parlare del modello 271V8LA/00 di Philips, azienda leader nella produzione di dispositivi di questa tipologia. Abbiamo deciso di riportare questo specifico modello all’interno della nostra lista per il suo ottimo rapporto qualità prezzo. Tra le sue caratteristiche più interessanti infatti, troviamo: una diagonale di 27 pollici per lo schermo in Full HD a 1080 p, tecnologia Flicker-Free per la riduzione dello sfarfallio delle immagini, display LED VA che offre un fattore di contrasto molto alto per immagini vivaci e brillanti, SmartImage che ottimizza i colori in base alle immagini in riproduzione sullo schermo, SmartContrast per variare il contrasto in base alle immagini in riproduzione, LowBlue Mode che diminuisce la luce blu che affatica gli occhi e altoparlanti stereo incorporati.

MONITOR 27VA VGA HDMI 4MS PHILIPS 271V8LA/00 è disponibile su eBay a 234,95 euro

MONITOR 23,8IPS HDMI VGA DP MM GAMING PHILIPS 242E2FA/00 1MS

Per chi è alla ricerca di un monitor dotato di caratteristiche tecniche migliori, ma dimensioni più contenute, riportiamo il modello da Gaming Philips 242E2FA/00 1MS. Quest’ultimo dispone di tutte le funzionalità viste nel modello precedente, con l’aggiunta di AMD FreeSync, tecnologia di sincronizzazione adattiva per display LCD e OLED, perfetta per trasferire le immagini di gioco (o magari anche di editing video) in maniera più fedele e senza impuntamenti. In più, non manca anche l’ottimizzazione Fast Response, capace di velocizzare l’adattamento dei pixel a soli 1 ms ed evitare il ghosting durante le fasi di lavoro più intense. Il display dispone invece di una diagonale da 24 pollici in Full HD a 1080 p.

MONITOR 23,8IPS HDMI VGA DP MM GAMING PHILIPS 242E2FA/00 1MS è disponibile su eBay a 256,16 euro

4K monitor portatile 15.6 pollici IPS monitor

Trasferiamoci adesso nel catalogo dei migliori monitor per Mac portatili. Il primo che elenchiamo è prodotto dal brand Coprir, forse poco conosciuto, ma anche in grado di assemblare ottimi prodotti in questa categoria. Si tratta infatti di un modello di monitor dotato di dimensioni parecchio ridotte e che quindi ne semplifica la portabilità. La tecnologia utilizzata per il display è IPS LCD, con una risoluzione massima in 4K a 3840×2160 p. Pur essendo un dispositivo da tenere sempre in borsa, dispone anche di una diagonale parecchio ampia di ben 15,6 pollici, con refresh rate a 60 Hz e aspect ratio a 16:9. Per poter essere connesso al Mac (o qualsiasi altro dispositivo compatibile), richiederà unicamente la presenza di un ingresso USB-A e un’entrata HDMI. Perfetto quindi per chi è alla ricerca di uno schermo aggiuntivo per MacBook da utilizzare in qualsiasi occasione.

4K monitor portatile 15.6 pollici IPS monitor è disponibile su eBay a 257,10 euro

MONITOR Laptop Portatile, USB 15.6 pollici

Un’ottima alternativa del modello elencato in precedenza è sicuramente il monitor di CocoPar. Si tratta anche in questo caso di un modello portatile prodotto da un’azienda poco nota al grande pubblico, ma che merita sicuramente la nostra attenzione. Ci troviamo infatti difronte ad un display da ben 15,6 pollici di diagonale, con una risoluzione in Full HD a 1080 p, tecnologia IPS LCD, refresh rate a 60 Hz e fattore di forma di 16:9. Il prodotto è inoltre caratterizzato da un profilo molto sottile e arriva insieme ad uno stand regolabile in diverse angolazioni. All’interno della confezione saranno presenti tutti i cavi necessari per l’installazione e l’alimentazione (presente anche l’alimentatore da parete), e quindi: un HDMI per HDMI mini, uno di tipo USB-C per USB-C e uno USB-A per USB-C (qualora il Mac non disponesse di ingressi USB-C).

MONITOR Laptop Portatile, USB 15.6 pollici è disponibile su eBay a 358,78 euro