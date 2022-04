Il Microsoft Surface Laptop Go è un’ottima alternativa al MacBook, e oggi è anche in SUPER OFFERTA.

I MacBook sono ottimi latpop, i migliori in circolazione per alcuni, ma il mercato è ricco di alternative (più economiche o meno). Ebbene, se sei alla ricerca di un portatile affidabile e in grado di garantire ottime prestazioni, allora dovresti dare un’occhiata a questa incredibile offerta che porta il Microsoft Surface Go 12.45″ con chip i5 da 819 euro a 558,60 euro.

Il laptop ha 128GB di archiviazione SSD e 8GB di RAM. Puoi acquistarlo anche a rate mensili (5 da 111,72 euro), senza costi nascosti.

Acquista Microsoft Surface Laptop Go 12.45″ i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino) a 558,60 euro 819 euro

Ottieni il massimo ogni giorno con lo stile elegante, le prestazioni e la batteria a lunga durata del modello Surface Laptop più leggero, con un ottimo rapporto qualità eccezionale. Scopri una qualità audio magnifica per la musica, i film e le serie TV. Collega facilmente altre periferiche e numerosi accessori.

Il touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e le esclusive proporzioni 3:2 offrono lo spazio ideale per guardare e fare di più. Tastiera di dimensioni classiche dotata di un trackpad ampio e preciso. Perfetta per documenti, presentazioni, e-mail e molto altro.

Fino a 13 ore di autonomia. Ricaricabile facilmente con Ricarica rapida, che consente di ottenere fino all’80% di carica in un’ora.

