microSD Samsung super performante, 512GB a 76€

Condividi in un lampo ogni tua foto e riproduci video UHD in 4K senza rallentamenti dai tuoi dispositivi. Grazie alla velocità di lettura e scrittura ultrarapida fino a 100 MB/s e 90MB/s, la microSD EVO Select da 512 GB ti permette di trasferire video da 3 GB sul tuo portatile in meno di 40 secondi.

Dì addio ai problemi di spazio. La straordinaria memoria da 512 GB consente di realizzare 24 ore di video UHD in 4K, o 78 ore di video Full HD o di scattare 150.300 fotografie.

Dotata di un sistema di protezione a 4 livelli, la memory card EVO Select è in grado di resistere fino a 72 ore nell’acqua di mare, a temperature estreme, ai raggi X degli scanner aeroportuali e a campi magnetici corrispondenti a quelli di uno scanner RM.

Feature & Caratteristiche