Mi True Wireless Earbuds Basic 2 in offerta a 19,90 euro

Gli auricolari wireless di Xiaomi, compatibili con iOS e Android, sono oggi acquistabili in offerta su Amazon.

Gli AirPods sono gli auricolari che al meglio si sposano con l’intero ecosistema Apple, garantendo una serie di funzionalità esclusive molto utili. Non lo si scopre di certo oggi, ma per molti utenti il prezzo elevato può rappresentare un ostacolo. Per fortuna esistono alternative più economiche ma comunque molto valide, come quelle a marchio Xiaomi.

Oggi su Amazon sono disponibili le Xiaomi Mi True Wireless Earbuds 2 Basic, auricolari wireless compatibili sia con iOS che Android. Lo sconto del 20% porta il prezzo finale a 19,90 euro.

Acquista Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 (Black) a 19,90 euro 24,90 euro

© Xiaomi

© Xiaomi

Superficie opaca (ma con logo lucido), tinta nera, design semplice, le cuffie wireless sono di piccole dimensioni e leggere. Le puoi portare comodamente anche nella tasca dei pantaloni.

Le cuffie wireless sono dotate di un chip Bluetooth 5.0, offrono una qualità del suono stereo ad alta fedeltà e garantiscono una buona qualità del suono per le chiamate e la musica entro 10 m.

Le cuffie hanno un piccolo pannello touch progettato per consentire il controllo completo di varie funzioni: 1 tocco per mettere in pausa la riproduzione, 2 per attivare l’Assistente Google, 1 per rispondere quando si riceve una chiamata e tenere premuto o terminare una chiamata.

© Xiaomi

© Xiaomi