Meta lancia Reels anche su Facebook, disponibile ora

Dopo il lancio negli USA, i Reels di Meta sbarcano anche sul Facebook nostrano, e in tutto il resto del mondo. In oltre 150 paesi del globo terracqueo, potremo realizzare brevi clip e pubblicarli sul social network blu di Zuckerberg.

I Reels di Instagram, che ora arrivano anche su Facebook, sono brevi video su varie tematiche della durata di 15 secondi, scopiazzati spudoratamente da quelli dell’app cinese TikTok che però può vantare un portfolio di qualità, varietà e argomenti nettamente più interessante.

“Usa Reels per creare video brevi che intrattengono i fan e ti permettono di presentare i tuoi contenuti a un pubblico più ampio” si legge sulla pagina del progetto. “Sfrutta strumenti come effetti in realtà aumentata, musica, audio, overlay del testo e altri ancora per esprimere la tua creatività e intrattenere i fan. I reel sono condivisi direttamente nella sezione Notizie dei fan e sono disponibili per i nuovi gruppi di pubblico nell’area dei reel da scoprire della sezione Notizie. Fatti guidare dall’immaginazione per connetterti con nuovi gruppi di pubblico.”

I video, spiega Meta, “contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa.” E siccome lo scopo dichiarato è di tenervi incollati allo schermo il più possibile e monetizzare, questa appare perfettamente comprensibile.

Scrive Zuckerberg su Facebook:

“Reels è già il nostro formato di contenuto migliore finora, e oggi lo stiamo rendendo disponibile a chiunque su facebook globalmente. Vogliamo che Reels sia il posto migliore per i creatori di contenuti per connettersi alla loro community e guadagnarsi da vivere; ecco perché stiamo anche lanciando nuovi strumenti di monetizzazione.”

Il principale è Reels Play, una funzionalità che paga i produttori di contenuti in base all’andamento dei loro Reel (click, impressioni pubblicitarie, engagement, “stelle” di gradimento e altra roba di marketing). In alternativa, ci sarà un’altra opzione che consiste nella cosiddetta revenue share dei Reel provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal contributo dei fan.