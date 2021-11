Meater Plus, il Termometro Bluetooth da cucina in super sconto

Meater Plus, lo spettacolare termometro da cucina smart per Forno, Grigliate, Barbecue è in super offerta Black Friday.

Perfetto come regalo di Natale, e come gadget tecnologico per la cucina, Meater Plus è probabilmente il miglior Termometro Bluetooth Senza Fili per forno, grigliate e barbecue. Sarà l’amico della vostra cucina, ha una portata di ben 50 metri e l’app -molto ben fatta- è in italiano. E oggi, per il Black Friday, ve lo portate via con uno sconto di oltre il 31% rispetto al prezzo di listino.

Meater Plus | Termometro Bluetooth Fino a 50 Metri a Sonda Senza Fili Per Forno, Grigliate, Barbecue. App in Italiano

Grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, le vostre carni saranno sempre cotte a puntino, morbide e succose: praticamente perfette. Queste sono le caratteristiche di Meater Plus:

Raggio Bluetooth esteso fino a 50 metri: 100% senza fili, perfetto per cotture all’aperto. Il primo termometro per carne senza fili. Monitora le tue cotture attraverso la App gratuita disponibile in Italiano per smartphones e tablets iOS / Android.

Connectivity Suite : monitora le tue cotture da un telefono, tablet, Alexa, computer, tramite Bluetooth, WiFi o MEATER Cloud per la migliore gamma wireless.

2 sensori, 1 sonda : i sensori a doppia temperatura possono monitorare la temperatura interna della tua cottura fino a 100°C e la temperatura ambiente/esterna fino a 275°C contemporaneamente. Lavabile in lavastoviglie.

Sistema di Cottura Guidata : ti guida attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire risultati perfetti. È inoltre possibile impostare avvisi/notifiche personalizzati in base alla temperatura e/o al tempo.

Algoritmo Avanzato per la stima del tempo: può stimare per quanto tempo durerá la cottura e far riposare la pietanza per pianificare al meglio il tuo tempo.

Per il Black Friday, Meater Plus costa il 31% in meno rispetto al solito. Un’occasione unica per togliersi lo sfizio o fare un bel regalo di Natale ad amici e parenti. In alternativa, c’è il fratello più piccolo Meater che arriva fino a 10 metri di portata col Bluetooth e che costa parecchio meno.