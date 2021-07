Mascherine FFP2 super scontate: solo 35 centesimi l’una

Su Amazon, mascherine FFP2 certificate e comode da indossare, con antiparticolato a 5 strati, a un prezzo incredibile, incluse spedizioni.

Su Amazon, le mascherine FFP2 certificate con antiparticolato a 5 strati, e ottime recensioni, hanno un prezzo incredibile: solo 35 centesimi l’una incluse spedizioni. Ma non durerà molto: meglio fare scorta. Ecco perché.

Perché Scegliere FFP2

A differenza della comune mascherina chirurgica (che arriva solo al 20% in ingresso e protegge “la collettività” se tutti la indossiamo), le FFP2 hanno un alto potere filtrante in uscita e proteggono per oltre il 90% chi le indossa.

Ecco perché, assieme alle FFP3, sono il dispositivo di protezione individuale (DPI) d’elezione per gli operatori sanitari e per chiunque si trovi in una situazione ad alto rischio, come ad esempio spazi chiusi con poco ricambio d’aria e particolarmente affollati.

Con la diffusione delle varianti del Covid-19, poi, le FFP2 costituiscono la scelta d’elezione per spostarsi su mezzi pubblici, in stazioni e aeroporti, per salire sull’areo e per fare la coda in un locale; proteggono di più dai virus più contagiosi. “Le soluzioni ce le abbiamo ma non siamo abbastanza sensibilizzati, c’è un problema di comunicazione” spiega Francesco Broccolo, microbiologo dell’Università Milano-Bicocca su SkyTg24. ” È evidente che per il cittadino tutte le mascherine sono uguali ma non è cosi, per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2. Non possiamo pensare di salire su una metro senza. Ed anche all’aperto, non si possono vedere assembramenti per lo shopping con gente vicina e la mascherina abbassata sotto il naso: perché anche fuori ci si può infettare”.

La combo migliore per proteggersi dunque è: vaccino + mascherine FFP2 + regole di distanziamento sociale. E anche se nessun decreto legge impone le mascherine più filtranti, diversi segnali e molti esperti lasciano intendere che sia una buona idea. Un esempio? In una nota di servizio del Ministero dello Sviluppo Economico, si chiede a giornalisti e operatori accreditati di “indossare mascherine tipo FFP2 per accedere alla conferenza stampa”. E anche in ambito locale, talvolta, accade che un’ordinanza disponga l’uso di mascherine certificate nei luoghi a maggior rischio di contagio.

Lavare e riutilizzare le FFP2?

Anche le mascherine FFP2 sono monouso e andrebbero indossate per un massimo di 7-8 ore consecutive. Non si possono riutilizzare né lavare/disinfettare (no forno, vapore, candeggina, congelatore, microonde e altre leggende metropolitane); tuttavia, se l’avete indossata per una sola volta e per poco tempo, è possibile indossarla una seconda volta prima di buttarla, in particolar modo se in situazioni a basso e medio rischio di contagio. In questo caso, però, l’effetto filtrante è inferiore a quello ottimale.

FFP2 a 35 centesimi

Poiché al supermercato si trovano a prezzi che arrivano tranquillamente a 1-1,5 Euro, a nostro giudizio conviene fare scorta finché la promo dura. Anche perché, oltre ad essere un prodotto di grande qualità, è anche spedito da Amazon, il che garantisce tempi di consegne super celeri. Per la Redazione, francamente, ne abbiamo già ordinate in quantità.

Un Super Prezzo Purism FFP2 Mascherina (Pacco da 20) Purism FFP2 Mascherina 20 PCS Mascherine conforme a EN 149: 2001 + A1: 2009 CE0598 Maschera di Protezione antiparticolato 5[...] Compra su Amazon