L’Acton II è un altoparlante Bluetooth davvero stupendo (basta una rapida occhiata per innamorarsene) e oggi è in offerta a 190 euro!

Marshall è uno dei brand più noti del mercato musicale (principalmente amplificatori per chitarra elettrica) e diversi anni fa si è lanciato anche nella categoria degli accessori tech, ovviamente anche questi legati al mondo delle sette note. Perché ti parlo di Marshall? Beh perché oggi è in offerta il suo altoparlante Bluetooth Acton II: il look è stupendo (richiama quello degli amplificatori) e garantisce una incredibile qualità dell’audio.

Il prezzo di listino del dispositivo è 269 euro ma oggi lo puoi acquistare a 189,61 euro, nella finitura bianca.

Il prezzo di listino del dispositivo è 269 euro ma oggi lo puoi acquistare a 189,61 euro, nella finitura bianca.

È il modello più piccolo e recente della gamma Marshall

Il Bluetooth 5.0 offre un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri

Questo altoparlante unisce la tecnologia contemporanea e il caratteristico design Marshall per offrire un suono potente

Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze con l’app Marshall Bluetooth o i controlli analogici sul pannello superiore del tuo diffusore

Usa l’ingresso da 3,5 mm se preferisci un’esperienza di ascolto analogica

