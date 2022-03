Mappe Apple, anche in Europa rilievi fatti da addetti con zaino LiDAR

Non solo veicoli a motore. Per migliorare le sue Mappe, Apple ora sguinzaglia addetti con zaini LiDAR a passeggio per le città.

Se un giorno, durante una passeggiata per strada, doveste incrociare un uomo in pantaloncini armato di una pesante armatura piena di sensori con la scritta “Apple Maps” sul retro, ecco chi è e cosa sta facendo. Si tratta di un addetto armato di zaino LiDAR intento a effettuare rilievi per le Mappe di Apple.

Fino ad oggi, per migliorare la propria cartografia digitale Apple si era avvalsa di sofisticati veicoli a motore che circolavano per le nostre città. Ora però siamo al passo successivo, e presto vedrete anche in Italia persone intente a effettuare a piedi una raccolta di immagini Apple Maps.

“Apple sta effettuando rilievi del terreno in giro per il mondo al fine di raccogliere dati che migliorino Mappe Apple e che siano di supporto alla funzione Panoramica” scrive Cupertino.

“Rivisiteremo periodicamente alcune località per raccogliere nuovi dati al fine di mantenere una mappa di alta qualità e sempre aggiornata. Apple sta anche effettuando rilievi con sistemi portatili in zone pedonali selezionate (per esempio, alcune strade di Londra alle quali i veicoli non hanno accesso). Alcuni rilievi pedonali utilizzano un sistema di raccolta con apparati portati a spalla per raccogliere dati che potranno essere utilizzati direttamente Mappe Apple, come per esempio nella funzione Panoramica. Altri rilievi pedonali utilizzano gli iPad, iPhone o altri dispositivi per raccogliere dati al fine di migliorare le mappe. Questi rilievi pedonali ci permettono di migliorare e aggiornare Mappe Apple in zone in cui i veicoli non possono accedere, utilizzando le stesse norme per la tutela della privacy applicate ai veicoli di Mappe Apple.”

La sofisticata attrezzatura fatta di telecamere e sensori Laser che fino ad oggi era presente sui veicoli a motore ora è stata miniaturizzata e infilata in uno zaino che gli addetti Apple portano su spalla, alla ricerca dei più piccoli particolari sfuggiti in precedenza. Come ad esempio, il fogliame degli alberi, le forme più precise degli edifici, le dimensioni dei parcheggi e molto altro. Il tutto per aumentare il livello di dettaglio di luoghi irraggiungibili su quattro ruote.

Attualmente, i rilevamenti vengono effettuati in Regno Unito, e in particolare nelle città di London, Manchester e Birmingham; ma è probabile che presto toccherà anche agli altri paesi europei, incluso il nostro.

Per conoscere le lista dei rilevamenti programmati o effettuati, a piedi o su auto LiDAR, è possibile consultare il sito Apple dedicato.