MagSafe Battery Pack: ora supporta la Ricarica Veloce a 7.5W

L’ultimo aggiornamento di firmware porta finalmente su MagSafe Battery Pack la Ricarica Veloce a 7.5W. Ecco come si attiva.

Dopo l’ultimo aggiornamento firmware, il MagSafe Battery Pack di Apple supporta finalmente la Ricarica Veloce a 7.5W. Un netto miglioramento rispetto ai precedenti 5W massimi che rende il prodotto nettamente più interessante per gli utenti. E tra l’altro, su Amazon si trova anche a un prezzo scontato su Amazon.

Compatibile con iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini, il MagSafe Battery Pack è “progettato per caricare in modalità wireless i modelli di iPhone in modo rapido e sicuro con MagSafe, aumentandone l’autonomia.” Si tratta di un PowerBank magnetico che potete usare sia con l’aggancio MagSafe che attraverso il cavo Lightning.

Tuttavia, in un recente aggiornamento nelle pagine del supporto Apple, si legge che

Se collegato a una fonte di alimentazione da 20W o superiore, il tuo MagSafe Battery Pack può caricare il tuo iPhone con una potenza fino a 15W. Per ottenere una ricarica da 7.5W, aggiorna il tuo MagSafe Battery Pack al firmware più recente. L’aggiornamento del firmware inizia automaticamente dopo aver collegato il pacco batteria al tuo iPhone. L’aggiornamento del firmware può richiedere circa una settimana. Per aggiornare il firmware utilizzando un Mac o iPad, collega un’estremità di un cavo da Lightning a USB al connettore Lightning sulla batteria e l’altra estremità al Mac o all’iPad. L’aggiornamento del firmware richiederà circa 5 minuti. Solo l’installazione dell’ultima versione del firmware nel MagSafe Battery Pack, infatti, dà la certezza di poter sfruttare la Ricarica Veloce MagSafe. Per essere certi della cosa, è sufficiente aprire su iPhone Impostazioni → Generali → Informazioni → MagSafe Battery Pack. La versione del firmware deve essere almeno 2.7.b.0 o versioni successive.