Il MagSafe Battery Pack di Apple è oggi in offerta su Amazon: lo sconto porta il prezzo dell’accessorio MagSafe a 89,99 euro.

Con iPhone 12 ha fatto il suo debutto la tecnologia MagSafe. In breve, sugli smartphone Apple compatibili, questa apre all’utilizzo – tramite aggancio magnetico – di accessori come battery pack, caricabatterie, cover e wallet.

Tra gli accessori MagSafe a marchio Apple spicca il Battery Pack, utile per una ricarica wireless sicura e affidabile. Oggi è in offerta su Amazon: lo sconto di circa 20 euro porta il prezzo finale da 109,99 euro a 89,99 euro.

Acquista MagSafe Battery Pack Apple a 89,99 euro 109 euro

Il MagSafe Battery Pack si aggancia in un attimo, è compatto e facile da usare, e ti permette di ricaricare al volo ovunque sei. I magneti si allineano alla perfezione e lo tengono saldamente unito al tuo iPhone per una ricarica wireless sicura e affidabile. Funziona in automatico e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.

Gli iPhone compatibili con il MagSafe Battery Pack sono:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max