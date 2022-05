Magic Mouse torna in offerta a 69,99€ (e durerà poco)

Cacciavite di Precisione 60 in 1: in offerta a 12€

Perfetto per riparare computer, portatili, Macbook, iPhone, smartwatch, console di gioco, orologi e gioielli, questo kit di cacciaviti di precisione 60 in 1 con magnete ti tornerà utile in tantissimi contesti. È progettato per includere tutto ciò che serve per riparare quei dispositivi elettronici popolari e piccole cose. Ha l’albero flessibile per avvitare anche le