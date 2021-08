macOS, ecco cosa fare se lo scanner non funziona

Se il Mac vi dà errore “non hai i permessi necessari per aprire l’applicazione” quando usate lo scanner, ecco come risolvere.

Quando alcuni utenti tentano di utilizzare lo scanner su macOS, ricevono uno strano errore “-21345 impossibile aprire una connessione col dispositivo” e “non hai i permessi necessari per aprire l’applicazione.” Ecco perché accade e come risolvere.

Errore Scanner Mac

Il problema si presenta sicuramente con macOS Big Sur e forse con altre versioni del sistema operativo Apple, a prescindere che si usi Acquisizione Immagine, Anteprima o le Preferenze di Sistema per dare il via alla scansione. Oltre agli errori succitati, viene menzionato anche il nome del driver dello scanner e l’invito a contattare l’amministratore di rete per ulteriore assistenza.

Dello strano fenomeno si parla sui forum di supporto Apple principalmente, ma anche su Reddit, sulla Community di Supporto HP, e su altre pagine del Web. La buona notizia è che Apple sta lavorando per rilasciare un aggiornamento risolutivo; la cattiva è che non sappiamo se e quando sarà pronto.

Soluzione Temporanea

In attesa di una soluzione ufficiale, ecco cosa potete fare per risolvere quantomeno temporaneamente. Quando il problema si ripresenterà, fate così:

Appuntatevi il nome dell’app che risulta inaccessibile (è il driver dello scanner) Chiudete tutte le app aperte Nella Barra dei Menu del Finder, aprite Vai → Vai alla cartella… Nel campo pop-up che si apre, scrivete /Library/Image Capture/Devices e date Invio Fate doppio clic sull’app che era indicata nell’errore. Non succederà nulla, ed è normale. Chiudete la finestra e effettuate nuovamente la scansione. Ora tutto funzionerà a dovere, almeno per qualche tempo.

Se il fenomeno dovesse ripetersi con un altro scanner, semplicemente ripetete la procedura facendo doppio clic sul nome del driver corretto, e siete a posto.

