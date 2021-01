macOS Catalina gira su iPad Pro in emulazione

Giacomo Martiradonna,

Un video comparso su Reddit sta catturando l’immaginario degli utenti Apple. Mostra un iPad Pro di ultima generazione su cui gira nientemeno che macOS Catalina, vale a dire un sistema operativo per computer progettato per un’altra architettura. Ed è semplicemente incredibile.

Nel video in questione, che potete ammirare qui su, si vede Catalina avviarsi e funzionare in modo ragionevolmente stabile. C’è da dire però che le prestazioni e l’usabilità sono ben lontane da quelle che si otterrebbero su Mac; solo per l’avvio ci sono voluti 20 minuti, anche se il creatore del video giura che dopo qualche ottimizzazione è riuscito a scendere a 5-6 minuti di boot.

Ma a riguardo occorre fare due importanti precisazioni: 1. L’interfaccia è macchinosa perché non è progettata per il Touch e 2. iPad Pro ha un processore ARM, dunque deve eseguire un complesso lavoro di traduzione delle istruzioni da Intel. Sarebbe interessante vedere come si comporta invece con Big Sur per Mac M1.

Per il resto, le informazioni tecniche scarseggiano. Non sappiamo in altre parole come abbiano ottenuto questo pur notevole risultato di ingegneria informatica. Si sa solo che, per l’emulazione software, l’ingegnoso youtuber si è avvalso di UTM, un’app che permette di avviare macchine virtuali su iOS.

Perché no?

L’ultima volta che ci hanno sorpreso con effetti speciali simili, fu quando sono riusciti a far girare OSX Leopard su iPad Pro. E intendiamoci, anche se di tanto in tanto il Web distilla perle come queste, non si può dire che abbiano poi ripercussioni pratiche. Ma si tratta di esperimenti sempre molto interessanti: sono irresistibili pourquoi pas. Come dire, se si può fare, perché non provarci?

