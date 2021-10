macOS 12 Monterey: le feature che non vedrete su Mac Intel

Non tutte le feature di macOS 12 Monterey sono per tutti; anzi, alcune delle più belle sono un’esclusiva dei Mac con chip Apple.

Ora che la strada è segnata e l’era di Intel volge al termine, gli utenti scoprono che non tutte le novità di macOS 12 Monterey saranno disponibili per tutti; alcune di esse -tra l’altro anche molto interessanti- funzionano solo su Mac con chip Apple. Niente caramelle per i Mac con processore Intel, anche se lo avete comprato quest’anno. Ecco quali nello specifico.

Modalità Ritratto

La Modalità Ritratto crea un effetto di sfocatura dello sfondo rispetto al parlante, durante una chiamata FaceTime; si tratta di una feature fondamentale ai tempi di Zoom e del telelavoro, per eliminare motivi di distrazione o imbarazzo durante le videoconferenze di lavoro. Poiché serve molta potenza d’elaborazione e un importante contributo del Neural Engine che solo i chip M1 possono garantire.

Limiti nelle Mappe

Nelle mappe Apple ci sono due ottimizzazioni disponibili solo per la versione ARM dell’applicazione, vale a dire:

Quando zoomate su una location in Mac con processore M1, M1 Pro o M1 Max, vedrete un dettaglio molto maggiore, con montagne, deserti, foreste e oceani. Inoltre città come San Francisco, Los Angeles, New York e London includeranno un rendering maggiormente realistico di sopraelevate, strade, alberi, costruzioni, monumenti e così via. Mondo 3D: Quando effettuate uno zoom out estremo nelle mappe Apple, invece di un mondo piatto, l’app mostrerà un’animazione 3D del globo terrestre; l’effetto però è disponibile solo per su chip Apple.

Object Capture

Object Capture è una tecnologia integrata in macOS Monterey che permette di creare oggetti 3D fotorealistici e ottimizzati per la Realtà Aumentata partendo da una serie di comuni fotografie. Si tratta di una tecnica d’elaborazione chiamata fotogrammetria che fino a oggi richiedeva speciale software dedicato. Ora invece la funzionalità è presente direttamente nel sistema operativo dei Mac grazie alle API Object Capture.

Tutti i Mac con chip Apple includono questa feature; su Intel, invece, servono almeno 16GB of RAM e 4GB di VRAM.

Leggi ad Alta Voce

C’è una feature che permette di far leggerea Siri una porzione di testo selezionata. Si trova in Impostazioni → Accessibilità → Contenuto letto a voce alta → leggi selezione ad alta voce. La differenza è che i Mac Intel supportano meno lingue: per svedese, danese, norvegese e finlandese serve un Mac M1.

Limiti Dettatura

La feature di Dettatura di macOS permette di dettare e convertire la voce automaticamente in testo scritto; si trova in Impostazioni → Tastiera → Dettatura. Tuttavia, mentre sui Mac con chip Apple tutta la conversione avviene direttamente su Mac (senza inviare dati all’esterno) e senza limiti di tempo, sui Mac Intel c’è un massimale di 60 secondi di registrazione.

La transizione ai chip ARM di Apple è iniziata lo scorso novembre, col debutto dei primi Mac M1, ovvero MacBook Pro, MacBook Air e mac mini, cui hanno fatto seguito gli iMac da 24″ ad aprile e i MacBook Pro 14″ e 16″ delle scorse settimane. Rimangono ancora Mac mini, iMac e Mac Pro Intel, il che significa che la transizione verrà completata l’anno prossimo.