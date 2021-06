MacBook Pro M1 di fascia alta: Prezzo più basso di sempre

Il MacBook Pro M1 di ultima generazione e super carrozzato al prezzo più basso di sempre su Amazon. Solo 1.299€.

Su Amazon, il MacBook Pro M1 con tutti i fronzoli e archiviazione SSD da 512GB è venduto al prezzo più basso di sempre: 1.299€ invece di 1.709€, ma l’offerta durerà ancora poco: se vi interessa, prendetelo subito.

Chip M1 progettato da Apple (CPU 8‐core ad alte prestazioni, GPU a 8‐core e Neural Engine 16‐core), fino a 20 ore di autonomia, 8GB di memoria unificataen 512GB GB di archiviazione su SSD ultraveloce. Sistema di raffreddamento attivo, Display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit e Videocamera FaceTime HD con processore ISP evoluto.

L’ultima generazione di MacBook pro di Apple è un mostro di potenza, ed oggi può essere vostro ad un prezzo davvero molto concorrenziale. È la prima volta che arriva a toccare un price tag tanto allettante, con ben il 24% di sconto sul prezzo di listino, con consegna Amazon Prime in 24 ore e disponibilità immediata.

Troppo bello per non approfittarne subito. Praticamente costa come il 256GB. Colore Grigio Siderale. Ma approfittate subito dell’offerta, perché potrebbe sparire da un momento all’altro.

Grigio Siderale Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning Compra su Amazon

