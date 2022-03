Un concentrato di potenza con chip M1 Pro, 16GB di RAM, 1TB di memoria su SSD: risparmio di oltre 400 euro sul MacBook Pro 2021.

È la perfetta testimonianza degli sforzi di Apple per offrire ai suoi clienti una macchina potente, affidabile e – cosa che non guasta mai – bella da guardare. Il MacBook Pro 2021 da 14″ in una configurazione monstre può oggi essere tuo ad un prezzo davvero conveniente. Lo sconto del 14% sul prezzo di listino (2.849 euro) si traduce infatti in un risparmio di ben 410 euro.

Acquista MacBook Pro 2021 14″ M1 Pro 16GB/1TB a 2.438,24 euro 2.849 euro

MacBook Pro 2021, la scheda tecnica

Display Liquid Retina XDR da 14.2 pollici

Chip Apple M1 Pro

CPU 10-core

GPU 16-core

16GB di memoria RAM

1TB di archiviazione su SSD

Touch ID

Fino a 17 ore di autonomia

Wi-Fi 6 802.11ax

Bluetooth 5.0

Videocamera FaceTime HD a 1080p

Sistema audio a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling

Dimensioni: 1,55 x 31,26 x 22,12 cm

Peso: 1,61 kg

Colore: argento