Quasi minimo storico per il MacBook Pro 2021 con chip M1 Pro, tra i più potenti laptop del listino di Apple.

L’iPhone è l’oggetto del desiderio della maggior parte degli appassionati Apple. Al secondo posto di questa classifica c’è probabilmente il MacBook, la cui linea Pro è stata aggiornata dall’azienda di Cupertino solo pochi mesi fa.

Il MacBook Pro 2021 ha da poco fatto capolino sul mercato e ha conquistato tutti con il suo design ricercato e, soprattutto, la sua potenza. Oggi il modello Grigio Siderale da 16″, chip M1 Pro, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD può essere tuo a 2,499 euro, ben 350 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

L’ultimo laptop della linea Pro è disponibile in diverse configurazioni, da considerare in base alle proprie esigenze, lavorative e non. Quello oggi attualmente in sconto potrebbe fare al caso tuo, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro mercoledì 19 gennaio.

MacBook Pro 2021 a rate

È vero, la somma da impegnare potrebbe essere un motivo di tentennamento. Fortuna che Amazon ha abilitato il pagamento in rate mensili, senza interessi, oneri finanziari o commissioni nascoste

Dunque, il nuovo MacBook Pro 2021 da 16″ Grigio Siderale, può essere tuo a 499,80 euro al mese (per 5 mesi). L’importo della rata viene addebitato automaticamente sul metodo di pagamento ogni 30 giorni.