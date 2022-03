MacBook Pro 16″ M1 Pro: super sconto 456€, anche a rate

Il MacBook Pro 16″ con chip Apple M1 Pro, 16GB RAM, archiviazione 512GB SSD color argento è scontato di 456€ rispetto al prezzo di listino

Il MacBook Pro 16″ con chip Apple M1 Pro (CPU 10-core e GPU 16-core) 16GB RAM, archiviazione 512GB SSD color argento è scontato del 16% e costa 2.393€ invece di 2.849€. Anche a rate e con disponibilità immediata. Si tratta di un importante sconto di ben 456€ rispetto al prezzo di listino.

Acquista MacBook Pro 16″ a 2.393€ o a rate da 199€/mese

Questo MacBook Pro è potente, versatile e molto espandibile. Include un Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16-core con prestazioni fino a 2 volte più veloci, Neural Engine 16-core per un apprendimento automatico fino a 5 volte più rapido e ben 21 ore di autonomia.

Lo sconto del 16% è uno dei migliori mai visti per questa classe di macchine. Il consiglio, dunque, è di approfittarne il più presto possibile perché una volta esaurite le scorte, i prezzi torneranno di certo a salire.

Tra l’altro, può essere acquistato anche a rate, col Finanziamento a Tasso Zero di Amazon da 456€ al mese per 5 mesi, oppure col piano di rateizzazione Cofidis, se questa opzione non dovesse essere attiva sul tuo account.

Acquista MacBook Pro 16″ a 2.393€ o a rate da 199€/mese