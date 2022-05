MacBook Pro 13″: ha ancora senso acquistarlo OGGI?

MacBook Pro 13″ (2020) è ancora oggi uno dei migliori dispositivi per l’intrattenimento multimediale e per l’editing video che ci siano in circolazione.

Se state cercando un nuovo computer portatile per lo studio ma anche per l’editing dei video, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo MacBook Pro da 13″ di Apple; è un dispositivo unico, lanciato per la prima volta nel novembre del 2020 ma che oggi, grazie alle promozioni di Amazon, lo si porta a casa a soli 1212,00€. Lo sconto è davvero elevato: parliamo del 18% in meno rispetto al prezzo di listino.

MacBook Pro 13″ (2020): a chi si rivolge?

È uno dei migliori portatili del mercato, super leggero e performante, con a bordo il SoC Apple Silicon M1 di prima generazione, con CPU da 8 core e GPU da 8 core. La memoria integrata è da 8 GB e va benissimo con tutti i software di grafica e video editing più famosi. Noi tuttavia, vi consigliamo di adoperare DaVinci Resolve (il più completo) o meglio, FinalCut Pro X che è di proprietà della mela. Questo è davvero ben fatto e vi fa girare – in tempo reale- tracce video in 4K o, addirittura, in 8K sulla timeline. L’ottimizzazione hardware/software fa miracoli.

Se invece siete studenti, troverete in questo laptop un prezioso alleato: leggero e compatto, con una touchbar super intuitva e comoda (un peccato che l’abbiano levata dai modelli next-gen), con una tastiera molto pratica durante la digitazione più spinta e con un trackpad generoso ricco di gestures. Chi prende appunti o chi deve scrivere tesi, tesine e saggi, amerà questo prodotto. Anche la batteria sa stupire: una giornata di lavoro la copre senza problemi.

Non manca poi un occhio di riguardo al design: MacBook Pro 13″ è ancora oggi uno dei più versatili e potenti PC che ci siano in circolazione. Se poi avete un iPhone e un iPad è la soluzione perfetta. Costa 1212,00€ al posto di 1479,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.