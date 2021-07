Macbook Pro 13″ 2020 di fascia alta: fino a 460 euro euro di sconto

I MacBook Pro 13″ di ultima generazione con processore Intel Core i5 sono in offerta su Amazon con fino a 460 euro di sconto!

Questo sembra essere un periodo d’oro per i cacciatori MacBook Pro a prezzi mai visti prima. Dopo il MacBook Pro M1 proposto da Amazon solo un paio di settimane fa con uno sconto di 400 euro, oggi è la volta della versione da 13″ con processore Intel Core i5 uscita nel 2020, che per una manciata di ore viene proposta su Amazon con uno sconto fino a 460 euro a seconda del taglio di memoria.

Il risparmio maggiore si ha, come accade spesso, sul modello più potente e costoso, il MacBook Pro 2020 con 1 TB di archiviazione su SSD ultraveloce e 16 GB di RAM che viene venduto da Apple a 2.459 euro e oggi è in sconto su Amazon a 1.999 euro con un risparmio di 460 euro sul prezzo di listino. L’offerta è valida sia per il modello Grigio Siderale che per la più tradizionale in Argento.

Il modello di MacBook Pro 13″ 2020 con stessa RAM da 16 GB e hard disk SSD da 512 GB scende invece di 430 euro: 1.799 euro invece dei 2.229 euro dell’Apple Store. Anche in questo caso l’offerta è valida per le due colorazioni disponibili, Argento e Grigio Siderale.

Sono gli ultimi modelli di MacBook Pro da 13″ e con processore Intel Core i5 commercializzati da Apple solo una manciata di mesi fa e rappresentano un importante salto in avanti rispetto ai modelli precedenti: prestazioni grafiche fino all’80% più veloci, tastiera Magic Keyboard con meccanismo a forbice che è stato perfezionato per una scrittura ancora più comoda e precisa, display Retina con tecnologia True Tone, 500 nit di luminosità e 25% di colori in più rispetto allo spettro sRGB.

Ogni dispositivo è dotato di quattro porte Thunderbolt 3 distribuite su entrambi i lati del MacBook Pro e pieno supporto ad un singolo monitor 6K o due monitor fino a 4K.

L’offerta è di quelle da non perdere, soprattutto per chi non è alla ricerca del meglio che Apple ha da offrire e non è disposto a spendere la cifra piena a cui generalmente questi dispositivi top di gamma vengono proposti. Non capita tutti i giorni di risparmiare il 19% su un dispostivi con pochi mesi di vita, e capita ancora di meno coi prodotti Apple.

Vista il prezzo più unico che raro, le scorte disponibili potrebbero terminare a breve. Al momento della stesura del pezzo sono disponibili soltanto 7 modelli in Argento e hard disk da 1 TB, quindi vi consigliamo di approfittare di questa disponibilità immediata con spedizione veloce inclusa nel prezzo per gli utenti di Amazon Prime.

